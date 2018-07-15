5.731 ملايين مسافر عبر مطار الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

سجّل مطار الشارقة الدولي نمواً بنسبة 4.34 % في حركة المسافرين خلال النصف الأول من العام الجاري، مع ارتفاع عدد مستخدميه إلى أكثر من 5.731 ملايين مسافر، مقارنة مع 5.493 ملايين مسافر في الفترة نفسها من عام 2017، وذلك نتيجة لتطور الخدمات التي يقدمها، سواء للمسافرين أو لشركات الطيران، الأمر الذي جعل منه أحد أهم محطات الترانزيت على مستوى المنطقة، فضلاً عن توسع الناقلات الجوية العاملة من المطار.

وتعامل مطار الشارقة مع 2.851 مليون مسافر خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنمو 3.59 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث توزعت أعداد المسافرين بين 966.4 ألف مسافر في أبريل، و937.45 ألف مسافر في مايو، و947.2 ألف مسافر في يونيو.

طائرات

وسجلت حركة الطائرات المنتظمة وغير المنتظمة خلال النصف الأول، أكثر من 38.8 ألف حركة جوية، بزيادة قدرها 3.83 %.

وشهدت حركة المسافرين زيادة كبيرة في النصف الأول من العام الجاري من وإلى عدد من الوجهات الرئيسة، مثل الهند وروسيا والسوق الخليجي والسوق الآسيوي، وذلك نتيجة زيادة التدفق السياحي من هذه الوجهات.

وعلى صعيد حركة الشحن الجوي، سجل مطار الشارقة أكثر من 64.73 ألف طن، فيما حقق حجم الشحن البحري الجوي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، نمواً قياسياً، بنسبة 19 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

سياحة

وقال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «نجحت إمارة الشارقة في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة والتجارة الإقليمية والعالمية، في وقت يلعب فيه مطار الشارقة دوراً محورياً بتعزيز صورة هذه المدينة، من خلال الارتقاء الدائم بنوعية الخدمات التي يوفرها للمسافرين، لجعل سفرهم عبر المطار رحلة ذات تجربة مميزة».

وأضاف: «إن نتائج النصف الأول من العام الجاري، تدل على النمو المستمر في حركة المسافرين، وحالة التطور التي تشهدها مختلف المجالات ضمن قطاع الطيران على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تعتبر دليلاً على الإمكانات التي يتمتع بها مطار الشارقة، ونجاح جهود الإمارة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز للسياحة والاستثمار في المنطقة».

بوابات

وذكر أن مستخدمي البوابات الذكية، التي يبلغ عددها 16 بوابة، متوفرة في صالات المغادرين والقادمين لمبنى المطار، وصل إلى نحو مليون ونصف مسافر في الاتجاهين خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة انسيابية حركة المسافرين، وفي تخفيف الازدحام خلال وقت الذروة، وحققت معدلات إنجاز لا تتجاوز 20 ثانية لكل معاملة عبور.

وحرص مطار الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، علـى دعم المجتمع المحلي عبـر العديد مـن المبادرات والرعايات للفعاليات والأنشطة المتنوعـة، والتي تنبع مـن إيمانه العميق بأهمية المسؤولية المجتمعية، وهو ما عزز من مكانته المحلية والإقليمية.