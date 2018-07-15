اتفاقية لدعم تطوير القطاع العقاري في دبي

المصدر: Ⅶدبي –البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن التوصل إلى شراكة استراتيجية مع «دبي للعقارات»، العضو في دبي القابضة، بهدف دعم تطوير القطاع العقاري في دبي. ووقّع الاتفاقية سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة، ورائد النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، وبموجب الشراكة الجديدة، ستقدم الشركة الدعم لبعض المبادرات والمشاريع الاستراتيجية للدائرة.

وقال سلطان بطي بن مجرن: «إننا نسعى جاهدين إلى استقطاب المزيد من الشركاء لتقديم الدعم اللازم لمشاريعنا ومبادراتنا الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري، ومنها على سبيل المثال مشروع»التصرف العقاري الذاتي«، والذي نوفر من خلاله أول سوق رقمي للعقارات في دبي، يتيح للمستثمر اتخاذ قرارات الاستثمار العقاري عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية، ومن دون الحاجة إلى المستندات الورقية وشركات الوساطة بهدف الإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري».

نهج

وأضاف بن مجرن: «إن علاقة الشراكة التي تجمعنا مع»دبي للعقارات«تؤكد النهج الثابت الذي تتبعه دائرة الأراضي والأملاك في دبي والذي يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لتكون دبي جاذبة للاستثمار ورائدة على مستوى العالم حيث تأتي هذه الخطوة في إطار مهمتنا الطموحة لمواصلة الارتقاء بتميز القطاع العقاري، لذا إننا نبدي أعلى درجات الحرص للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات التي نرتبط معها بعلاقات مهمة، فإن نجاح خدماتنا اليوم يعتمد إلى حد كبير على الخدمات التي نحصل عليها من تلك الشركاء.

وتتوقع الدائرة أن تسهم مثل هذه الاتفاقية في تحقيق التكامل والتنسيق مع شركائها، ليعمل الجميع نحو تحقيق أهداف سامية، وفي طليعتها رؤية وخطة دبي الاستراتيجية 2021. وتترجم هذه الاتفاقيات حرص جميع الأطراف على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية القائمة بشكل فعّال، بما يسهـــم في تطوير منظومة وآليات العمل.

مجتمعات

من جانبه، قـــال رائد النعيمي:»تلتزم دبي للعقارات ببناء مجتمعات سعيدة وتشجع الناس على اتخاذ دبي موطناً لهم. ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا الاستراتيجية الجديدة مع أراضي دبي في إطار مســاعينا لتحفيز السوق العقارية المستقرة في دبي، واستكمالاً لجهودنا المتواصلة في تطوير قطاع العقارات، عبر تقديم المزيد من الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات مالكي المنازل والمشترين«. وكانت أراضي دبي قد قدمت مؤخراً جائزة تذكارية لدبي للعقارات تقديراً للدعم الذي قدمته كشريك استراتيجـــي في النسخة التاسعة والستـــين لمؤتمر لاتحاد العقاري الدولي»فيابسي) الذي أقيم خلال الفترة بين 27 أبريل و2 مايو 2018 في دبي.