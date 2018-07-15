«هامبتنز» تسجّل 1000 صفقة عقارية في «دبي هيلز»

المصدر: Ⅶ دبي- مشرق علي حيدر

سجّلت «هامبتنز إنترناشيونال»، للخدمات العقارية منذ العام الماضي وحتى الآن 1000 صفقة عقارية في «دبي هيلز استيت» الذي تطوره إعمار ومراس القابضة وشهد المشروع الذي يحتضن ملعباً للغولف في أجواء طبيعية تزايد استفسارات المستثمرين الدوليين لاسيما ما يتعلق بالاستثمار في الفلل السكنية الفاخرة ومنازل التاون هاوس والشقق.

معاملات

وقال مهاب سمك، مدير عام «هامبتنز إنترناشيونال: بمتوسط سعر يبلغ 1324 درهماً للقدم المربعة، سجــلت»هامـــبتنز«ما يقــــارب الـ 200 معاملة في»دبي هيلز استيت«فقط بقيمة تزيد على 200 مليون درهم مما يرسخ مكانة المشروع كإحدى الوجهات السكنية المفضلة في المدينة.

وأضاف يواصل »دبي هيلز استيت«ترسيخ مكانته يوماً بعد يوم كوجهة مفضلة للمستثمرين سواء من دولة الإمارات العربية المتحدة أو الأسواق العالمية ويمتاز المشروع بالعديد من الخصائص الفريدة مثل ملعب الغولف والحدائق الواسعة بالإضافة إلى احتضانه إلى مركز التسوق المرتقب»دبي هيلز مول«مما يعزز من الطلب على الوحدات السكنية في هذه الوجهة التي تتمتع بطابع أخضر مستدام، بالإضافة إلى ارتباطها المباشر بالمناطق المحيطة بها، ليكون»دبي هيلز استيت«بذلك ملاذاً للهدوء والسكينة في قلب المدينة».

ويقع «دبي هيلز استيت» على تقاطع شارع الخيل وشارع أم سقيم وهو من أكبر المجمعات التي يجري تطويرها في المدينة، إذ تزيد مساحته على 11 مليون متر مربع ويتم تطويره من قبل «إعمار العقارية» كمشروع مشترك مع «مِراس». ويقدم المشروع فرصة فريدة للاستمتاع بأسلوب حياة هادئ في دبي وسط الإطلالات الساحرة على الأفق العمراني للمدينة بالإضافة إلى الحدائق وتوفيره لمجموعة متكاملة من المرافق أبرزها حديقة «دبي هيلز بارك» ومركز «دبي هيلز مول».

مشاريع

وأطلقت «إعمار» العديد من المشاريع السكنية في «دبي هيلز استيت» حيث تتخصص «هامبتنز» في تسويق المشروع مسجلة خلال العام الماضي أكثر من 800 عملية بيع. وكانت «هامبتنز» قد فازت العام الماضي بجائزة أفضل شركة للوساطة العقارية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بعد تسجيلها لأكبر عدد من المعاملات خلال عام 2017. وتواصل الشركة تحقيق نمو ملحوظ في مبيعات الوحدات العقارية على المخطط وتحديداً في مشاريع كبرى مثل «خور دبي» و«دبي هيلز استيت» و«وسط مدينة دبي» و«إعمار الجنوب».