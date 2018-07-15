7 مليارات درهم صفقات «الخور»

المصدر: Ⅶدبي -مشرق علي حيدر

لامست القيمة الإجمالية لصفقات بيع الشقق السكنية والتجارية في مشروع خور دبي (كريك هاربور) سقف 7 مليارات درهم منذ إطلاق إعمار ودبي القابضة للمشروع في 2015 وحتى النصف الأول من العام الجاري 2018 طبقاً لبيانات رسمية حصل عليها «البيان الاقتصادي».

وبحسب البيانات ذاتها فإن عقارات منطقة الخيران الأولى حيث يقع المشروع أصبحت في صدارة مناطق التملك الحر للعقارات المباعة على الخريطة، فعلى مدى 3 أعوام شهدت تلك المنطقة بيع 3687 شقة سكنية وتجارية بقيمة قاربت 7 مليارات درهم إذ شهدت بيع 657 شقة سكنية بقيمة 1.5 مليارفي 2015 وبيع 828 شقة بأكثر من 1.3 مليارفي 2016 كما شهدت في 2017 بيع 1505 شقق سكنية بـ 2.6 مليار و149 شقة تجارية بـ 340 مليوناً، فيما سجلت بيع 382 شقة سكنية بـ 685 مليوناً و166 شقة تجارية بـ 373 مليوناً خلال النصف الأول من العام الجاري 2018.

ورصد «البيان الاقتصادي» تصاعد عمليات إنجاز 20 برجاً سكنياً وفندقياً بمنطقة الجزيرة بالمشروع، وتتراوح نسب انجاز 16 برجاً منها ما بين 7% و81% بينما يجري العمل على استكمال التصاميم الهندسية ومناقصات 4 أبراج. وفي معلومات «البيان» فإن نسب الإنجاز ومواعيد التسليم هي 81% كريك ريزيدنسز تسليم فبراير 2019 و31% برجا كريك سايد 18 تسليم يوليو 2019 و25% برجا هربور فيوز تسليم أكتوبر 2019 و11% كريك هورايزون تسليم مارس 2020 و10% مجمع ذا كوف السكني تسليم مارس 2020 و7% كريك جيت السكني تسليم أغسطس 2020 و7% هاربور جيت السكني تسليم يونيو 2020 و10% برج كريك رايز تسليم أغسطس 2020.