طموح دبي يقود سوق الواقع الافتراضي والمعزّز في المنطقة

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

ذكرت مجلة «فوربس» الأميركية أن طموح دبي نحو الريادة في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة يقود سوق تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز في المنطقة نحو الازدهار.

وتوقع تقرير نشرته «فوربس»، أمس، عن انتعاش تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في المنطقة، استند إلى تحليلات متخصصة، أن تصل قيمة هذه السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 6 مليارات دولار بحلول عام 2020. وتوقع التقرير أن تستأثر قطاعات التبادل بين الأعمال التجارية (B2B)، بما في ذلك قطاعا التوزيع والتصنيع بالجزء الأكبر من هذا النمو، وهي القطاعات التي تنشط فيها دبي بصورة واضحة.

وأفاد التقرير أن أحد أبرز الأمثلة على دعم دبي لسوق تقنية الواقع الافتراضي والمعزز تعاقُد هيئة كهرباء ومياه دبي مع إحدى الشركات المتخصصة في هاتين التقنيتين، لتزويد مهندسيها بأغطية رأس ذكية لاستخدامها أثناء فحص التوربينات.

ونشرت «فوربس»، أمس، أيضاً تقريراً آخر عن انتعاش سوق الطائرات من دون طيار على مستوى العالم. وذكرت أن هذه السوق تشهد انتعاشاً عالمياً متزايداً، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث توجد دبي التي ترغب في أن تكون النموذج المجسّد للمدينة الذكية.

وذكر التقرير أن دبي تسعى إلى تحقيق إنجازات واضحة ومحددة من أجل بلوغ هذا الهدف، ومنها تشغيل التاكسي الطائر. وأضاف التقرير أن دبي حدّدت بالفعل هدفاً آخر في هذا الشأن، وهو تشغيل ربع الرحلات التي تتم داخل الإمارة على متن حافلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.