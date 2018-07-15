مليون ساعة دون إصابات في الإمارات للزجاج

المصدر: ■أبوظبي - البيان

أعلنت دبي للاستثمار عن أن شركة الإمارات للزجاج المسطح، المملوكة لها بالكامل، قد حصلت على جائزة مرموقة من خلال تحقيق مليون ساعة عمل من دون إصابات مسببة لهدر الوقت للمرة الثانية في تاريخها.

ويعكس التقدير الكبير الذي حظيت به الشركة التي تعتبر أول مصنع متكامل للزجاج المسطح في دولة الإمارات التزامها بمبادئ الصحة والسلامة المهنية.

وتسلم غسان مشعل، المدير العام لشركة الإمارات للزجاج المسطح، شهادة تقدير خاصة على هذا الإنجاز من نبيل صالح العولقي، مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي، في حفل أقيم في مصنع الشركة بمدينة أبوظبي، بحضور سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

وقال غسان مشعل: «يشرفنا في الإمارات للزجاج المسطح الحصول على هذه الجائزة المميزة للمرة الثانية، وهي شهادة تكرم التزامنا بسلامة بيئة العمل لجميع موظفينا، والالتزام بأفضل معايير الصحة والسلامة».

وأضاف: «إن هذا الإنجاز يعدّ مهماً خاصة إذا أخذنا في الحسبان المخاطر التي تنطوي عليها عمليات تصنيع الزجاج المسطح». موجها الشكر لدائرة التنمية الاقتصادية، والبنك الإسلامي للتنمية لدعم تحقيق هذا الإنجاز.