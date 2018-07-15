غرفة عجمان تستعرض قصص نجاح رواد الأعمال

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت غرفة تجارة وصناعة عجمان مبادرة (5×5) بهدف دعم رواد ورائدات وشباب الأعمال، حيث تتضمن المبادرة حزمة من الندوات والجلسات، وتسعى غرفة عجمان من خلالها إلى نقل تجارب الأعمال الناجحة للشباب وحضهم على المثابرة والتحدي في مجال الأعمال.

وقالت جميلة كاجور مدير إدارة تنمية أعمال الامتياز التجاري بغرفة عجمان، إن البرنامج يستضيف شخصيات ناجحة ومؤثرة في مجال ريادة الأعمال لتنقل تجربتها وخبراتها، كما يتم محاورة الشخصية وتقديمها من قبل محاور متمرس في ريادة الأعمال، موضحة أن المبادرة تستضيف في أولى فعالياتها جلسة بعنوان «قصة نجاح في ريادة الأعمال» التي يقدمها رائد الأعمال البحريني حازم جناحي، بمحاورة مستشار ريادة الأعمال والإعلامي هزاع المنصوري، يوم 17 يوليو الجاري في فندق أوبروي.