«الشارقة الإسلامي» يُطلق باقة مميزة

المصدر: ■ الشارقة - البيان

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، عن إطلاق باقة مميزة، بالإضافة إلى بطاقة «مسرّة» مسبقة الدفع، تم تصميمها حصرياً لموظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة وأفراد أسرهم.

وجاء إعلان الشراكة الاستراتيجية، خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين الجانبين، الذي أقيم في مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، بحضور العميد عارف الشامسي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقام بتوقيع الاتفاقية، العقيد علي أمين مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة، ممثلاً عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، ونبيل أبو علوان رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشارقة الإسلامي.

بالإضافة إلى المزايا القيّمة والحصرية التي سيستفيد منها موظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، سيتمكن موظفي الإدارة من الحصول على 125.000 نقطة «سمايلز» على بطاقة سمايلز الإئتمانية - أفضل بطاقة إئتمانية- عند تحويل الراتب إلى المصرف، حيث سيتمكن موظفي الإدارة من استبدال نقاط «سمايلز» ببطاقات سفر من أية مدينة إلى أية مدينة على أكثر من 300 ناقلة حول العالم، وفي أي وقت.