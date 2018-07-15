«سياحة أبوظبي» تنظّم جولة ترويجية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

نظّمت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جولة ترويجية في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي تضمنت مائدة مستديرة في لندن ضمت صحافيين بريطانيين متخصصين في قطاعي السفر والسياحة، وأسلوب الحياة، ويمثلون مؤسسات إعلامية معروفة، بهدف تسليط الضوء على أبرز مقومات الإمارة السياحية العالمية من أجل تعزيز التغطية الإعلامية لإمارة أبوظبي.

تخلل الجلسة عرض تقديمي سلّط الضوء على أبرز المعالم السياحية والثقافية وبرامج الجولات والعطلات العائلية المتميزة في الإمارة بالإضافة إلى شرح عن كل ما تمتلكه أبوظبي من قدرات ومقومات سياحية تجعلها ضمن الوجهات الأكثر تفضيلاً، سعياً لاستقطاب المزيد من الزوار البريطانيين والمحافظة على زخم النمو المطرد في حركة السياحة من المملكة المتحدة، وأتاحت الفرصة أمام الإعلاميين للتعرف عن قرب على ما تبذله دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي من جهود لتقديم أفضل البرامج السياحية الترفيهية الثقافية على مدار العام .

ضم الوفد الإعلامي المشارك كالاً من هيلين آرجنت من الاتحاد للطيران، أبيغيل هيلي من تي تي جي ميديا، جولييت فالوفيلد من فنادق شانغريلا، نيل دافي من ذا ويك، أوليفيا كابالدي من هاوس أند غاردن، جان أندرسون من فاميلي ترافيللر، توم أوتلي من بيزنس ترافيللر، ميا كوكرين من الاتحاد للطيران، لورين كيث، لونلي بلانيت أونلاين، هيلينا لانغ، مجلة سينسبري، وفيونا كلارك من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.