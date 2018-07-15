«رواد» تنظم دورة لإدارة المشاريع

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (روّاد) دورة «إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة» التي تم تنفيذها في غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار 5 أيام وقدمتها النقيب نسيم المشوي.

واستهدفت الدورة 20 ضابطاً من شرطة الشارقة لتحفزهم على الانطلاق وتأسيس مشروعاتهم الخاصة والاستفادة من خدمات المؤسسة التي تقدمها لأعضائها ومنتسبيها.

وتمثل الهدف التدريبي العام من الدورة تقديم تعريف شمولي لمفهوم إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وطبيعتها في سوق الأعمال، ومناقشة مفهوم الريادة، وكيف يمكن لصاحب المشروع أن يكون ريادياً في إدارة مشروعه.

وقالت النقــــيب نسيم سالم المشوي مدير فرع الابتكار واستشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة الشارقة: إن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص على إعداد دورات ترفع من كفاءة منتسبيها .

وهدفت دورة إدارة المشاريع إلى تعريف المنتسبين من الضباط وموظفي دائرة الأشغال العامة بمفهوم إدارة المشاريع الحكومية والخاصة وتدريبهم على اكتساب مهارات التخطيط والتنظيم والمتابعة وإعداد الوثائق كدراسة الجدوى وإدارة المخاطر ووضع الخطط التشغيلية، بالإضافة إلى تعريف المنتسبين بآلية اختيار المشاريع الابتكارية والتي تهدف إلى استشراف المستقبل وتوجهات الدولة الاستراتيجية.