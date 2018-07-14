سيف المدفع: رد ضريبة القيمة المضافة للسياح قرار حكيم

المصدر: الشارقة - البيان

أكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن قرار مجلس الوزراء برد ضريبة القيمة المضافة للسياح هو قرار حكيم ومبادرة جديدة تضاف إلى سلسلة القرارات والمبادرات الحكيمة التي أطلقها مجلس الوزراء في إطار الرؤية الرشيدة لاستكمال مسيرة بناء اقتصاد مستدام ومتنوع للدولة.

وقال المدفع في تصريح صحفي: إن هذا القرار وما سبقه من قرارات في الآونة الأخيرة ومنها إعفاء المعارض والمؤتمرات وقطاع الذهب من ضريبة القيمة

المضافة يشكل دعماً إضافياً لسياحة الأعمال في الدولة وعامل جذب تنافسياً لكل من السياح ورجال الأعمال لحضور المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى التي تشهدها الدولة، إضافة إلى انعكاسه الإيجابي على قطاع تجارة التجزئة بشكل خاص وتأثيراته غير المباشرة على قطاعي الفنادق والسفر وغيرهما من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأثنى على القرار وتوقيته مع اقتراب موعد العديد من الاستحقاقات الكبرى التي ستستضيفها وتنظمها الدولة، ومن أبرزها «إكسبو 2020».. مؤكداً أنه خطوة حكيمة وفصل جديد من فصول حرص القيادة الرشيدة على إطلاق المبادرات التي تقرأ الواقع وتستشرف المستقبل، وتصب في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة .