4 عوامل تسهم في نمو التدفقات السياحية إلى دبي

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أكد غسان العريضي الرئيس التنفيذي لشركة ألفا للسياحة أن هناك 4 عوامل أساسية أسهمت في إعادة الزخم للقطاع السياحي في دبي، أهمها القرارات الحكيمة التي اتخذتها الحكومة في ما يخص التأشيرات السياحية لعدة جنسيات، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة وملحوظة في عدد الزوار القادمين من هذه الوجهات خاصة من روسيا والصين.

وقال العريضي إن السبب الثاني يرجع إلى زيادة تنوع المنتج السياحي مع استمرار المعالم السياحية التي أسهمت في استقطاب العائلات.

مشيراً إلى أن المنتج السياحي في دبي أصبح يتناسب مع جميع الفئات السياحية في الوقت الذي كان يتركز فيه في وقت سابق على سياحة المولات أو سياحة التسوق بينما أصبح الآن بالإمكان ملاحظة نمو السياحة العائلية وسياحة المغامرات والمؤتمرات، الأعمال، السياحة العلاجية، السياحة الترفيهية. وغيرها من الأنماط السياحية الجديدة.

رفاهية الفنادق

وأضاف العريضي أن نسبة الإشغال في فنادق دبي تعتبر من أعلى النسب حول العالم وذلك على الرغم من التحديات التي تواجهها أسواق المنطقة مشيراً إلى أن رفاهية الفنادق والبنية التحتية السياحية الحديثة في دبي تعتبر من الأفضل والأرقى حول العالم وهذا يعتبر ثالث الأسباب التي أسهمت في بتدعيم نمو الحركة السياحية في دبي بشكل خاصة والإمارات بشكل عام.

توسع الناقلات

وقال العريضي إن دبي نجحت في استقطاب السياح من مختلف بقاع العالم، وأضحت إحدى الوجهات السياحية المفضلة محلياً وإقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أنها تمكنت من اختراق أسواق جديدة بدعم من توسع الناقلات الوطنية لاسيما طيران الإمارات وفلاي دبي التي بات بإمكانهما الوصول إلى معظم المدن الرئيسية في العالم وهو الأمر الذي يعتبر من أهم أسباب نمو القطاع السياحي خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن مستقبل السياحية في دبي يَحمل بين طيِّاته الكثير من المؤشرات الواعدة والتوجهات الجريئة سِيما أنّ هناك العديد من المناطق والأسواق التي لم يتم الاستفادة منها بالشكل الكافي حتى الآن.

صناعة المنتجعات

وأوضح أن دخول دبي ودولة الإمارات عصر صناعة المنتجعات والمدن الترفيهية الضخمة، يشكل خطوة كبيرة باتجاه إكمال منظومة المنتج السياحي في الإمارات ويسد فجوة كبيرة كانت موجودة ليس في أسواق الدولة فحسب، بل في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام.

مشيراً إلى أن سياحة الترفيه والمغامرات تعد بين الأكثر رواجاً وطلباً بين الخيارات السياحية المتاحة للزوار، الأمر الذي دفع العديد من المقاصد السياحية العالمية للتوسع في الاستثمار بها والتخصص فيها كما في فلوريدا، وباريس، وسنغافورة، وهونج كونج التي يستقطب هذا القطاع إليها أكثر من 15 مليون زائر سنوياً.

وقال إن قائمة أهم الأسواق التقليدية في دبي تشمل المملكة المتحدة وألمانيا والصين ودول مجلس التعاون الخليجي والهند إلا أن دبي تحرص باستمرار على تنوع الأسواق السياحية في استراتيجيتها الترويجية لذلك فهي تحاول الاستفادة من توسع الناقلات الوطنية في رسم خطتها الترويجية المستقبلية.

9 %

قال العريضي إن شركة ألفا حققت خلال العام الماضي نمواً بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الأمر الذي يعتبر إنجازاً في ظل التنافسية والتحديات.