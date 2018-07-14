تجديد «برج العرب» في صيف 2019

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلن جوسيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لشركة جميرا لإدارة الفنادق الفاخرة العضو في مجموعة «دبي القابضة»، أن فندق «برج العرب» الذي تديره الشركة سيخضع لعملية تجديد، وأفاد سيلفا بأن هذه العملية سَتُجرَى على الأرجح في صيف 2019، بحسب ما نشرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس.

ولم يفصح سيلفا عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بعملية التجديد، ككلفتها أو الشركة التي ستتولى تنفيذ العملية، إلا أنها من الواضح سَتُجرَى بالتزامن مع مشروع «مرسى العرب» السياحي التابع لمجموعة دبي القابضة، الذي يجري تنفيذه حالياً على شاطئ جميرا، وبالقرب من موقع «فندق العرب»، حيث يهدف المشروع إلى دعم معرض «إكسبو 2020 دبي» وتعزيز قطاع السياحة في الإمارة بصفة عامة.