59 علامة تجارية في الإمارات تحظى بلقب «سوبر براندز» 2018

المصدر: دبي - البيان

حصلت 59 علامة تجارية رائدة من الإمارات على لقب «سوبر براندز» للعام 2018 وذلك ضمن فعالية جوائز سوبر براندز السنوية الرابعة عشرة، والتي أقيمت في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

وقامت «سوبر براندز»، الهيئة المستقلة المحكمة في العلامات التجارية، بتكريم شرطة دبي نظراً لجهودها التي تتجاوز المعايير الواردة في بيان رسالتها على مدى عدة عقود، وحصول مجموعة «أباريل جروب» على لقب «الخدمات المميزة في قطاع التجزئة» وتسلم الجوائز كل اللواء محمد سعيد المري مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، ونيراج تكشنداني، المدير المالي لمجموعة أباريل جروب.

وقال مايك إنغلش، مدير سوبربراندز الشرق الأوسط: «تقوم شرطة دبي على خمس ركائز أساسية هي الشفافية والتعاون والعدالة والاحترافية وروح الفريق، لتسعى بدأب لمنح المواطنين والمقيمين أعلى مستويات الأمن والسلامة.».

وأضاف: «تمكنت أباريل جروب من بناء أعمال منافسة ومستدامة بفضل فريق عملها وابتكارها الدائم وتميزها في تقديم الخدمات النوعية والمنتجات عالية الجودة للعملاء والمجتمع ».