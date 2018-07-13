«نون» تطلق وحدتي أعمال في الصين وهونغ كونغ

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «نون»، منصة التسوق الإلكتروني المحلي إطلاق وحدتي أعمال في الصين إحداهما في الصين والأخرى في هونغ كونغ، إيذاناً بانطلاق عمليات «نون» في آسيا.

وتتطّلع «نون» إلى تأسيس شبكة موثوقة تشمل أبرز مالكي العلامات التجارية الصينية التي تقدم أفضل المنتجات لتصبح في متناول العملاء في منطقة الشرق الأوسط. ويقوم فريق متخصص من «نون»، بدعم من نظرائهم الصينيين، بالاجتماع مباشرة مع مالكي العلامات التجارية المحلية في الصين لبناء علاقات تضمن قيمة مميزة لجميع الأطراف.

ولتسليط الضوء على المنهج الفريد التي تتبعه «نون» في قطاع التجارة الإلكترونية وتركيزها على أدق التفاصيل. وبهدف تعزيز الشراكات المحلية، ستقوم «نون» قريباً بتأسيس مكتب دائم لها في الصين.

وقال محمد العبار، مؤسس «نون»: تشهد سوق التجارة الإلكترونية في الصين ازدهاراً كبيراً وتعتبر من بين الأكثر نشاطاً في العالم. وتتطلع «نون» إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في السوق الصينية من خلال التعاون الوثيق مع المصنّعين المحليين لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات المميزة ذات الجودة العالية والتي تقدم قيمة كبيرة للعملاء.

كما نتطّلع قدماً إلى عقد شراكات مع مالكي العلامات التجارية ومنصات التسوق الصينية لتوفير باقة أكثر تنوعاً من المنتجات للمتسوقين في الشرق الأوسط، مع التركيز دائماً على إيلاء الأولوية القصوى لضمان رضا العملاء على كافة المستويات.

وتتعاون «نون» أيضاً مع شركة رائدة في قطاع الخدمات المالية تقدم حلولاً آمنة للدفع الرقمي وتحويل الأموال عبر الإنترنت لتوفير حلول دفع عالية الكفاءة للبائعين الصينيين وتسهيل عملهم في سوق الشرق الأوسط. كما تقوم «نون» بتعزيز إمكاناتها اللوجستية في الصين والمنطقة لضمان التسليم السلس والسريع لمنتجات العلامات التجارية الصينية إلى العملاء في الشرق الأوسط.

وكانت «نون» قد شاركت هذا العام في معرض عالمي للتجارة الإلكترونية عقد في مدينة شينجن الصينية بمشاركة أكثر من 50 ألفاً من عملاء التجارة الإلكترونية العالميين ومئات العارضين الذين قدموا مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية.

وتمثل «نون» سوقاً رقميةً عربية تتيح لعملائها من خلال علاقاتها الوثيقة مع مجتمع تجارة التجزئة المحلي والإقليمي والعالمي شراء تشكيلة كبيرة من أفضل المنتجات. وتقدم «نون» تجربة تسوق فريدة سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيقها المخصص للأجهزة المتحركة بنظامي آي أو إس وأندرويد.