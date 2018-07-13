ملتقى لتواصل الأعمال في «شوبا هارتلاند»

المصدر: دبي - البيان

نظّم نادي الإمارات الدولي للأعمال برئاسة الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي، أمس، «ملتقى تواصل الأعمال الأول» في «شوبا هارتلاند»، بالتعاون مع مجموعة شوبا، وبمشاركة الشيخ سلطان بن خالد القاسمي، والدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيس مجلس سيدات عجمان، وجوتسنا هاغدي، من مجموعة شوبا.

واستهدف الملتقى تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال من قطاعات مختلفة من منتسبي النادي مع غيرهم في المؤسسات والشركات الأخرى، وكذلك إتاحة المجال لطرح الأفكار وتيسير سبل التعاون.

وأثنت الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي على جهود المرأة الإماراتية ونبوغها في كل المجالات التي أتيحت لها وأتاحتها لنفسها، وحيّت العديد من النماذج النسائية من بين الحاضرات، ومن بينهن مهرة أحمد لطفي، أول طبيبة للخلايا الجذعية في الإمارات، ونورة الجسمي، رئيس اللجنة النسائية باتحاد الدراجات، وضابطات شرطة دبي، وأخريات من أبرز المتخصصات في التخاطب بلغة الإشارة.

وقالت جوتسنا هاغدي: نتطلع إلى شراكة مثمرة مع نادي الأعمال الدولي، مشيرة إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات بين أعضائه، وتقديم رؤية لإنشاء منصة للتدفق السلس للأفكار الإبداعية التي تعزز مجتمع الأعمال.