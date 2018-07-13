صندوق النقد الدولي يشيد بسياسات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أشاد تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي بالسياسات المالية التي تتبنّاها الإمارات، مشيراً إلى أنها تتيح مساحة مالية عن طريق إعادة توجيه الإنفاق.

وذكر التقرير، الذي أصدره الصندوق أمس بعنوان «الفرصة للجميع - تشجيع النمو والشمول في لشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، أن الإمارات توجّه مزيداً من الإنفاق إلى الجوانب الاجتماعية الأكثر حاجة إلى الدعم المالي، كما ترفع الإمارات من الإنفاق الحكومي مع زيادة مستوى الكفاءة في الإنفاق.

وأشار التقرير إلى تطبيق الإمارات ضريبة القيمة المضافة من أجل تعظيم العائدات المالية السيادية للدولة، وتبذل الحكومة الاتحادية في الإمارات جهوداً حثيثة من أجل تحسين اللوائح وتخفيف العقبات الإدارية أمام إقامة الأعمال من أجل تحسين مناخ الأعمال ومساعدة القطاع الخاص من خلال تحسين وسائل الوصول إلى التمويل.

وتطبّق سياسات تساعد على تقليل الوقت اللازم وتكاليف إقامة الأعمال والشركات، من خلال اختصار خطوات إقامة الشركات في خطوة واحدة، وتستخدم أحدث التقنيات الحديثة في أداء الخدمات العامة. كما أن الإمارات تتصدر المنطقة في إمكانية الوصول إلى التمويل لإقامة المشاريع، فضلاً عن تصدّر المنطقة أيضاً في تمكين المرأة في مجال الأعمال الخاصة.