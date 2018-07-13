بيوت.كوم تتوقع استقرار سوق أبوظبي العقاري خلال النصف الثاني

المصدر: أبوظبي- البيان

أصدر موقع بيوت.كوم العقاري التقرير نصف السنوي لإمارة أبوظبي. وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت.كوم العقاري:

شهدنا خلال النصف الأول من العام انخفاضاً متفاوتاً في أسعار العقارات المعروضة من قبل الوسطاء العقاريين في أبوظبي. وأضاف: من غير المحتمل أن يكون هناك أية زيادة كبيرة في سوق الإيجار أو البيع حتى نهاية عام 2018، لذا من المرجح أن نشهد المزيد من الاستقرار في النصف الثاني.

وأظهر التقرير ارتفاع الإيجارات بمدينة خليفة «أ» مقارنة مع النصف الثاني من عام 2017 حيث ارتفعت أسعار إيجارات الشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة بنسبة 10%، تلتها منطقة الكورنيش بزيادة قدرت بـ 5.5% للشقق المؤلفة من 1 غرفة نوم. واستقرت الأسعار في مناطق عدة، للشقق المؤلفة من 1 غرفة نوم كمنطقة مدينة محمد بن زايد، الخالدية والمرور.

وللشقق المؤلفة من 2 غرفة نوم في شارعي المطار وحمدان، بينما شهدت منطقة الخالدية انخفاضاً ملحوظاً في معدل الإيجار للشقق المؤلفة من غرفتي نوم بنسبة 9.5%، تلتها جزيرة الريم لخيارات شقق الاستوديو بنسبة 8.7%.

وبالنسبة لأسعار إيجارات الفلل في العاصمة أبوظبي، شهدت منطقة الكرامة ارتفاعاً ملحوظاً في معدل إيجارات الفلل المؤلفة من 5 غرف نوم بنسبة 10.5% ومنطقة المشرف للفلل المؤلفة من 3 غرف نوم بنسبة 5.5%.

فيما استقرت أسعار إيجارات الفلل المؤلفة من 3 غرف نوم في منطقتي مدينة محمد بن زايد والريف، والفلل المؤلفة من 4 غرف نوم في منطقة مدينة خليفة «ب»، بينما كان الانخفاض من نصيب مدينة خليفة «ب» للفلل المؤلفة من 5 غرف نوم بنسبة 16.6%، تلتها الفلل المؤلفة من 3 غرف نوم في منطقة مدينة خليفة «أ» بنسبة 13.3%.

وفيما يتعلق بقطاع مبيعات الشقق، شهدت جزيرتا ياس والسعديات ارتفاعاً ملحوظاً في معدل شراء الشقق المؤلفة من غرفة نوم بنسبة 7.6% و3.98% على التوالي. فيما استقرت الأسعار لشقق الاستوديو و1 غرفة نوم في مدينة مصدر. وانخفضت بشكل ملحوظ في منطقتي شاطئ الراحة والريف لشقق الاستوديو بنسبة 17.5% و10% على التوالي.

وبالنسبة لمبيعات الفلل في إمارة أبوظبي، استقرت الأسعار في منطقة الريف للفلل المؤلفة من 4 غرف نوم. فيما انخفض معدل الشراء في جزيرة السعديات للفلل المؤلفة من 5 غرف نوم بنسبة 7.3% وقرية هيدرا للفلل المؤلفة من 3 غرف نوم بنسبة وصلت إلى 5.2%.

نسب البحث

بالنسبة للمشاريع التي مازالت على المخطط وقيد الإنشاء، استحوذت كل من عقارات شمس أبوظبي الواقعة في جزيرة الريم أعلى نسبة بحث على موقع بيوت.كوم بنسبة 98.03%. وفي جزيرة السعديات، حققت جواهر السعديات أعلى معدل بحث في هذه الجزيرة بنسبة 42.31%، وياس ايكرز ضمن جزيرة ياس بنسبة 31.34%.