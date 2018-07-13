دبي الثالثة بين أكثر 10 مقاصد سياحية جذابة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

احتلت دبي المركز الثالث بين أكثر 10 مقاصد سياحية جذابة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، بعد كل من لندن وباريس، حسب تصنيف لوكالة إكسبيديا العالمية للسفر والسياحة.

وتفوقت دبي على مدن سياحية مثل روما وبرلين وأمستردام ومدريد. وأشارت بيانات وكالة إكسبيديا إلى أن الطلب على السياحة إلى دبي كان قويا خلال الربع الأول من العام الجاري، ما وضعها في هذا الترتيب.

وجاءت مدن روما وأمستردام وبرلين وبرشلونة وإسطنبول ومدريد وستوكهولم في المراكز من الرابع إلى العاشر على الترتيب.

واحتل الأميركيون قائمة الباحثين عن قضاء العطلات في دبي، وتلاهم البريطانيون الذين سجلوا نموا بنسبة 45% في السفر إلى دبي مقارنة بالعام الماضي. كما أن الطلب على عروض السفر إلى دبي كان قويا، وسجل نموا بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع عدد السائحين القادمين إلى دبي في الربع الأول بنسبة 2%، حسب الأرقام الرسمية.

وأرجعت وكالة إكسبيديا تقدم دبي في الترتيب على مدن أوروبية سياحية إلى أنها من أهم مراكز التسوق العالمية، حيث يوجد بها أكثر من 60 مركزا كبيرا للتسوق تضم متاجر تمثل علامات تجارية عالمية، وتحتل المركز الثاني عالميا من حيث كثافة مراكز التسوق.

كما يوجد في دبي صناعة ترفيه سريعة النمو مع توفر خيارات متنوعة. وأضافت الوكالة إن موقع دبي من أهم العوامل التي تجعلها مركزا عالميا للسفر والسياحة.