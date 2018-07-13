ندوة في الفجيرة حول السلامة بأكاديميات تدريب الطيران

المصدر: الفجيرة- البيان

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع أكاديمية الفجيرة للطيران ندوة السلامة الخاصة بأكاديميات التدريب في الدولة والتي أقيمت مؤخراً بالفجيرة.

وجرى مناقشة سلسلة من الموضوعات المتعلقة بسلامة عمليات تدريب الطيران والمراقبة الجوية وذلك بهدف المحافظة على مكانة الدولة الرائدة في مجال سلامة الطيران. وخرجت الندوة بعدد من التوصيات التي سيتم العمل بها من قبل الأكاديميات والمعاهد التدريبية في الدولة لمواكبة متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني في مجال السلامة الجوية.

وقال الكابتن يحيى البلوشي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للطيران: نظمت الأكاديمية هذه الندوة بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني لمناقشة جميع الجوانب المؤثرة في سلامة الطيران في الأكاديميات وتسليط الضوء على أفضل المعايير الدولية والممارسات المتبعة عالمياً وكيفية تطبيقها والاستفادة منها.