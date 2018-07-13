«جسور» تطلق ورش عمل تأهيلية للطلاب لاستشراف آفاق العمل في القطاع الخاص

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف جسور، وهي مبادرة أطلقتها جمعية البيت متوحد بالتعاون مع صندوق الوطن ومؤسسة خيرات والتي تواصل العمل للعام الثالث على التوالي ورش عمل تأهيلية للطلاب غدا وبعد غد من 21-22 يوليو بمركز خليفة للابتكار.

وتسعى المبادرة إلى توفير تدريب عملي لطلاب الجامعات ذوي الإمكانيات والمهارات العالية، بهدف تشجيعهم على الاندماج بالعمل في شركات القطاع الخاص، وذلك من خلال إعدادهم بشكل كامل قبل انضمامهم لفترات تدريب داخلية في مجموعة من كبرى شركات القطاع الخاص عبر تقديم عدد من الأنشطة العملية التي تساعدهم على تحسين مهاراتهم مثل تقنيات العرض التقديمي والتواصل الفعّال وكيفية إدارة الوقت بفاعلية وحل المشكلات ومهارات بناء شبكة العلاقات.

وقال سيف القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد إن شباب اليوم هم مستقبل الغد، يقع على عاتقهم مواصلة بناء وطننا على الأسس الصلبة التي قام عليها بنيان الاتحاد. وأضاف إن مبادرة جسور تتماشى مع أحد أهدافنا الرئيسية في جمعية البيت متوحد المتمثلة في تعزيز مهارات طلاب الجامعات العملية ومساعدتهم على استكشاف وظائفهم في القطاع الخاص.

وأوضح أن الهدف الرئيسي لمبادرة جسور يتوافق مع الرؤية التي وضعتها القيادة الحكيمة لأبناء الوطن في كافة المجالات والقطاعات ومن ضمنها القطاع الخاص مشيرا إلى أن ورشة العمل هذه التي تستغرق أربعة أيام ستساعد طلابنا على اكتساب المعرفة والمهارات التي يحتاجونها للوصول إلى أعلى مستويات النجاح في فترات التدريب الداخلية المستقبلية.

وأعرب عن سعادته بالعمل مع صندوق الوطن وعن أمله في تعزيز هذا العمل الثنائي لعمل المزيد من المبادرات وتحقيق النتائج والإنجازات المنشودة على يد الطلاب في المستقبل.

وقال محمد تاج الدين القاضي، مدير عام صندوق الوطن: تشكل مبادرة «جسور» مثالاً للشراكة الفاعلة التي تسهم في دفع مسيرة التنمية من خلال الاستثمار الأمثل في تطوير قدرات الكفاءات، وتأهيل جيل جديد من القادة ورواد الأعمال في دولة الإمارات.

حيث نسعى بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لصقل مهارات المشاركين فيها من ذوي الكفاءة وتعزيز جاهزيتهم لبدء مسيرتهم المهنية وفق أسس تضمن لهم التقدم والارتقاء في مسارهم الوظيفي، كما أننا نتطلع إلى تمكين طلبة الجامعات من الاندماج في سوق العمل من خلال صقل خبراتهم العملية وتنمية مهاراتهم القيادية لتكون مساهما فاعلا في دفع عجلة تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وأشارت دراسات حديثة إلى أن الشباب الإماراتي قد أظهر زيادة بنسبة 97.3٪ في الاهتمام بالقطاع الخاص.