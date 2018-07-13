فندق ونادي ضباط القوات المسلحة يطلق عروضه الصيفية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، استعداده لصيف حافل بالأنشطة الممتعة، مع إطلاق 3 عروض صيفية للاختيار من بينها، مع مجموعة مختارة من الغرف والأجنحة، ابتداءً من 330 درهماً، شاملة الرسوم والضرائب.

ويقدم الفندق، إضافة إلى هذه العروض، مزايا أخرى، يستطيع الضيوف الذين قاموا بشراء إحدى هذه الباقات أن يتمتعوا بها، وهي الحصول على خصم 15 ٪ في مطاعم ومقاهي الفندق والنادي، وخصم 10 ٪ في نادي كاراكال للرماية.

ويتم توفير خدمة نقل مجانية إلى بعض المناطق السياحية ومراكز التسوق في أبوظبي، مع الدخول المجاني إلى قرية الأطفال، التي تقدم ألعاباً جديدة مثيرة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وتناول الأطعمة مجاناً. وتتوفر العروض حتى 30 سبتمبر، ولا تنطبق على العطلات الرسمية.