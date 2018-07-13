«أدنوك»: 26 أغسطس آخر موعد لعروض الجزر النفطية

المصدر: دبي ـــ وائل الخطيب

ذكرت مجلة «ميد»، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حددت يوم 26 أغسطس، موعداً نهائياً للشركات المعنية لتقديم عروضها لإنشاء جزر اصطناعية للإنشاءات النفطية، في الوقت الذي تستعد لطرح المناقصة الخاصة بالمشروع، الذي يهدف إلى تطوير حقلي غشا وهيل للغاز الكبريتي.

وأفادت المجلة الاقتصادية، بأن هناك 9 شركات مؤهلة لتنفيذ العقد، وتشمل شركة الحفر الوطنية وشركة ارشيرودون اليونانية، والشركة الصينية لهندسة الموانئ، وشركة الحفر الدولية البلجيكية، ومواطنتها «جان دو نول»، و«هيونداي للهندسة والبناء» الكورية الجنوبية، و«رويال بوسكاليس ويستمينستر» الهولندية، ومواطنتها «فان أورد»، وشركة سيكس كونستركت أبوظبي.