المزروعي: تقلبات أسعار النفط غير مرغوبة

المصدر: كالغاري ـــ رويترز

قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»:

إن تقلب سوق الخام أمر غير مرغوب فيه وإن المنظمة تفضل مناخا أكثر استقرارا للأسعار.

وأضاف رئيس أوبك إن المنظمة وبعض كبار المنتجين خارجها يعكفون على خطة طويلة الأمد لبناء طاقة إنتاجية فائضة تحمي السوق من أي تعطل غير متوقع للإمدادات. وقال المزروعي متحدثا لرويترز على هامش مناسبة لمجلس الأعمال الكندي الإماراتي في كالغاري:

«التقلب ليس جيدا، ولا نود رؤية الكثير من التقلبات في الأسعار». وأردف: إن التقلبات ستستمر ما دام غياب خطة طويلة الأجل للإنتاج. وتابع: «أنا واثق من أننا لدينا طاقة إنتاجية فائضة تكفي لتلبية الهدف الذي تبنته أوبك والمنتجون غير الأعضاء».

من جهة أخرى قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن احتياطي إمدادات النفط العالمية ربما استنفد بالكامل بسبب حالات تعطل الإنتاج الممتدة لفترات طويلة، ما يدعم الأسعار ويهدد نمو الطلب.

وذكرت أن إنتاج أوبك من الخام في يونيو بلغ أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 31.87 مليون برميل يوميا. وبلغ فائض الطاقة الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط في يوليو 1.6 مليون برميل يوميا وهو ما يعادل نحو اثنين في المئة من الإنتاج العالمي.