كلية دبي للسياحة تبدأ تلقي طلبات الانتساب لـ«مضياف»

المصدر: دبي- البيان

بدأت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري تلقي طلبات الانتساب لبرنامج «مضياف» للتدريب الصيفي للعام 2018، وهي مبادرة تقام للعام الثاني على التوالي وتطلقها إدارة توطين القطاع السياحي بالكلية خلال الفترة الممتدة بين 5 و30 أغسطس المقبل.

وسينطلق البرنامج بعد اختيار المنتسبين ممن اجتازوا المقابلة الشخصية، واختبار عدد من المهارات والإجابة على أسئلة في المعلومات العامة عن السياحة في دبي، حيث تستهدف الدورة الطلبة المواطنين من المرحلتين الثانوية والجامعية الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً.

وقالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع في كلية دبي للسياحة: كلية دبي للسياحة ملتزمة دائماً تجاه المجتمع والطلبة خاصة في استثمار فترة إجازاتهم الصيفية بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة، وذلك من خلال توفير دورات تدريبية وأنشطة تساهم في صقل شخصيتهم وتكسبهم مهارات جديدة، وترفع نسبة الوعي لديهم، وتساعدهم على تحمل المسؤولية تجاه مجتمعهم.

وأضافت: تم تصميم البرنامج ليوفر معلومات ضمن 4 مواضيع رئيسية تشمل التعريف بالقطاع السياحي وأساسيات الإرشاد السياحي ومبادئ قطاع الضيافة بالإضافة إلى الخدمة المجتمعية. ويتخلل البرنامج العديد من الأنشطة الخارجية والزيارات الميدانية لمواقع مختلفة بهدف تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى المشاركين وصقل مهاراتهم في التعامل مع مختلف العملاء والمواقف.