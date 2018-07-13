3.1 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3.1 مليارات درهم حيث تم تسجيل 607 مبايعات بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 83 مبايعة للأراضي بقيمة 976 مليون درهم و524 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 790 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى تليها مبايعة بقيمة 125مليون درهم في البرشاء جنوب الخامسة. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بــ55 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.4 مليار درهم منها 117 رهن أراض بقيمة 957 مليون درهم و177 رهن فلل وشقق بقيمة 483 مليون درهم أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 256 مليون درهم ورهن في نخلة جميرا بقيمة 147.1 مليون درهم.

تصرفات الخميس

وحققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والاملاك أمس 617 مليون درهم حيث تم تسجيل 120 مبايعة بقيمة 350 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 175 مليون درهم و102 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 175 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 79 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الوصل. وتصدرت الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 267 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 205 ملايين درهم و26 رهن فلل وشقق بقيمة 62 مليون درهم أهمها بمنطقة العياص بقيمة 53 مليون درهم ورهن في منطقة السطوة بقيمة 47 مليون درهم.