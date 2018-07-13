«إلينغتون» تؤكد الالتزام بسوق دبي العقاري

المصدر: دبي- البيان

استعرضت شركة «إلينغتون» خططها الطموحة، مؤكدة الالتزام تجاه سوق دبي العقاري.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الشركة وشهد حضور أكثر من 600 ضيف من أبرز شركات الوساطة العقارية في دبي لتكريم إنجازاتها في النصف الأول من عام 2018 ودورها في تعزيز نجاح «إلينغتون» هذا العام.

وقدم روبرت بوث، العضو المنتدب لشركة «إلينغتون» لمحة عن مشاريع الشركة الحالية والمقبلة وتوجهات «إلينغتون» المستقبلية. وشدد على الدور الهام للوسطاء العقاريين في نجاح نموذج أعمال الشركة ودعم أهدافها الاستراتيجية على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن المزيد من المشاريع الجديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي في إطار السعي لتعزيز حصتها السوقية في دبي. وأعلنت الشركة عن عرض خاص لغاية 31 أغسطس للاستفادة من خصم بقيمة 2 % على أسعار الوحدات.