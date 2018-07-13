«بيور غولد» تستثمر 10 ملايين دولار في متاجر جديدة

أعلنت «بيور جولد للمجوهرات» افتتاح 7 متاجر جديدة في الإمارات ودولة الكويت وسلطنة عمان، في خطوة تسهم في تعزيز المناخ الإيجابي في قطاع تجارة المجوهرات الإقليمي، ودعماً لاستراتيجية النمو طويل الأمد التي تنتهجها العلامة.

وقال كريم ميرشانت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «بيور جولد»: بادرنا إلى استثمار أكثر من 10 ملايين دولار بالمتاجر الجديدة. ويأتي استثمارنا المتواصل في مستقبل قطاع الذهب والمجوهرات في المنطقة انطلاقاً من قناعتنا بحتمية النمو الإيجابي في الدورة الاقتصادية، رغم ما شهده الطلب العالمي على المجوهرات من انخفاض نسبته 1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 مقارنة بالفترة نفسها من 2017، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي. وتمثل المتاجر إضافة متميزة إلى المحفظة الحالية البالغ عددها 150 متجراً في الشرق الأوسط وآسيا. دبي- البيان

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