«بن غاطي للضيافة» تعتزم افتتاح فروع لـ«أغاتي»

المصدر: دبي - البيان

تعتزم «بن غاطي للضيافة»، ذراع الضيافة في شركة «بن غاطي القابضة»، توسيع علامتها التجارية «أغاتي» عبر افتتاح 7 فروع في الإمارات خلال العامين المقبلين.

وبعد النجاح الذي شهده مطعم «أغاتي» في منطقة «لا مير»، قررت «بن غاطي للضيافة» التوسع بـ«أغاتي» عبر استثمار 20 مليون درهم في العامين المقبلين.

وفي مبادرة لرد الجميل للمجتمع، تمنح «بن غاطي للضيافة» خصومات حصرية لحماة الوطن وعناصر الشرطة والطلاب في«أغاتي».

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي في «بن غاطي القابضة»: «نعتزم افتتاح المزيد من فروع علامة «أغاتي» في إطار حرصنا على الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها الموقع الفريد للإمارات التي تعد محوراً لتعدد الثقافات والمأكولات»، مشدداً على أن البيئة الاقتصادية في الدولة تتيح جميع المتطلبات اللازمة لنمو الشركات ونجاحها .