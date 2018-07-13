«إمباور»: تسوية ملياري درهم من إجمالي محفظة القروض

المصدر: دبي- البيان

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أنها قامت بتسوية ملياري درهم من إجمالي محفظة القروض التي تبلغ نحو 2.6 مليار درهم.

مشيرة إلى أن ذلك يؤكد قوة واستدامة نموذج أعمال المؤسسة وفعالية استراتيجيتها المالية. ونجحت الشركة في تسديد أقساط قروض نصف سنوية بقيمة 175 مليون درهم قبل موعد استحقاقها. وتشكل هذه القروض جزءاً من تسهيلات ائتمانية مشتركة من مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والمحلية بالإضافة لبنك الإمارات دبي الوطني الذي يعتبر الوكيل للمؤسسة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «إمباور» شركة خدمات ذات تدفقات نقدية طويلة الأجل ومستقرة تقلل إلى حد كبير من مخاطر التمويل للبنوك والمؤسسات المالية، وقد شهدنا ثقة متزايدة للبنوك والمؤسسات المالية في تمويل قطاع التبريد في الإمارات ولا سيما مؤسسة إمباور».

وأضاف: سنواصل الاستثمار بشكل مستمر في بناء بنيتنا التحتية وشبكاتنا لتلبية الطلب المتزايد على تبريد المناطق في دبي. تعمل «إمباور» حالياً على توسيع قدراتها في مشاريع متنوعة مثل قرية جميرا الجنوبية ومنطقة الإنتاج الإعلامي الدولية وخليج الأعمال ومركز دبي المالي العالمي ودبي لاند وغيرها من المشاريع.

وتملك إمباور نفقات رأسمالية كبيرة للمشاريع الجديدة التي سيتم تمويلها من خلال مزيج من الديون والمستحقات الداخلية. وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.