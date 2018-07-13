حسومات و400 عرض خلال الصيف بوجهات «مِراس»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وجهات «سيتي ووك» و«ذا بييتش» و«بوكس بارك» و«ذا أوتلت فيليدج» و«السيف» و«لا مير» من مِراس، حملة صيفية تقدم كل ما هو مفيد وممتع لسكان دبي وزوارها خلال أشهر الصيف.

وانطلقت الحملة في دورتها الثالثة، أمس، وتستمر لغاية 30 سبتمبر للاستفادة مما يزيد عن 400 صفقة وعرض مميز عبر تطبيق SunSational Summer المجاني، المتوفر في الهواتف التي تعمل بأنظمة أندرويد و«آي أو إس»، والتطبيق متاح للتنزيل اعتباراً من الأمس حتى يستفيد العملاء من مختلف الصفقات والعروض بمجرد نقرة زر واحدة.

عروض

ويزخر التطبيق بالعروض التي تقدمها المطاعم، والمتاجر، وصالونات التجميل، ومحلات العناية بالصحة واللياقة البدنية، وأنشطة الترفيه للأطفال وغيرها الكثير. ولا شك أن زوار هذه الوجهات الرائدة سيجدون كل ما يتطلعون إليه خلال موسم الصيف، سواءً أكان ذلك عبر التسوق، أم تناول أطعمتهم المفضلة، أم قضاء أمتع الأوقات بصحبة العائلة والأصدقاء.

ويمكن اغتنام أفضل العروض والصفقات في قطاعات الأزياء والعناية بالجمال وإكسسوارات المنازل، وكذلك اختيار أجمل الملابس للصغار.

فيما تزخر خيارات المطاعم المتوفرة في وجهات مِراس بما لذّ وطاب من كل الأطعمة والمطابخ العربية والأجنبية، فمثلاً يمكن للزوار الاستمتاع بمذاق المأكولات العربية الأصيلة في مطعم «تايمز أوف أرابيا» في وجهة «السيف»، أو تناول البيتزا والبرغر في مطعم «بيج شيفز» في «بوكس بارك».

حسومات

سيكون زوار «سيتي ووك» على موعد مع حسومات بنسبة 20% لدى متجري «إن بار» و«1847»، كما يقدم مفهوم «فلاينغ كاب» في «ذا بييتش» خصماً بنسبة 25% للعائلات والأصدقاء، أما محبو الألعاب المائية فيمكنهم التوجه إلى «ووتر أدفنتشر دبي» الذي يقدم حسومات تصل إلى 35%. وإذا كنتم ترغبون بالاسترخاء على شاطئ البحر تحت أشعة الشمس، تتوفر لدى «سي بريز» في كل من «ذا بييتش» و«لا مير» حسومات تصل إلى 30% على استئجار مقاعد التشمس.