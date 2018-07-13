«إيفيرشيدس» توسع نشاطاتها في الطاقة والبنية التحتية بالمنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة ايفيرشيدس ساذرلاند للاستشارات توسيع نشاطات الشركة في مجالي الطاقة والبنية التحتية في المنطقة وذلك مع استمرار تطوير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكانتهما في سوق الطاقة العالمي. وانضم إيوان والترز وكريم محمود إلى مكتب الشركة بدبي مؤخراً.

ويتمتع كل من إيوان وكريم بخبرة عالمية كبيرة في مجالي الطاقة ومشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أنه مع تطور دبي كمركز رئيسي للاستثمارات في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ومناطق أخرى حول العالم، يركز النشاط الدولي لايفيرشيدس ساذرلاند على حشد الخبرات المطلوبة واللازمة وذلك بهدف تقديم الاستشارات لعملائها. ويأتي ذلك بالتوازي مع الطلب المتزايد لتطوير خطط الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.