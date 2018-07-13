«كرو هوروث» تعلن تغيير علامتها التجارية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شبكة كرو هوروث، ثامن أكبر شبكات المحاسبة العالمية، قيامها هي والشركات الأعضاء بتغيير علامتها التجارية إلى «كرو».

وفي ظل العلامة التجارية والقيادة الجديدتين، جددت كرو تأكيد عزمها على الدفع قدماً بمسيرة هذه المهنة وتعزيز مناقشة قضايا التدقيق المحاسبي والضرائب والمخاطر والاستشارات على أعلى المستويات الإدارية في الشبكة عالمياً مع مواصلة تركيزها على الخبرات المحلية. واعتباراً من يونيو تم تغيير الاسم القانوني في الإمارات من هوروث ماك إلى كرو ماك.

ونشرت الشركة مؤشر وتقرير كرو لأفضل 100 شركة في صناعة القرارات لعام 2018، من خلال تصنيف قدرات صناعة القرار لدى أكثر 100 شركة ربحية في العالم على أساس أربعة عناصر هي النمو والتنوع والجرأة والإبداع، على امتداد 5 سنوات (من 2013 إلى 2017).