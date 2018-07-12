طيران الإمارات تفتتح صالة خاصة في مطار القاهرة الدولي

المصدر: البيان الالكتروني

افتتحت طيران الإمارات اليوم صالتها الخاصة لمسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في مطار القاهرة الدولي، والتي تعد الصالة الـ42 ضمن شبكة صالاتها العالمية في مطارات عدد من أبرز وجهاتها في مختلف أرجاء المعمورة.

وتقع صالة طيران الإمارات الجديدة في مطار القاهرة، التي تكلف إنجازها 3.6 ملايين دولار أمريكي، في الطابق الثاني من مبنى المغادرين رقم 2، فوق المنطقة الثانوية لإنجاز الإجراءات الأمنية والسوق الحرة، ويجسد هذا الاستثمار التزام الناقلة تجاه مصر، وحرصها الدائم على توفير أرفع مستويات الخدمة، ومنح مسافريها في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين، تجربة سفر أكثر راحة وتميزاً.

وشهد حفل الافتتاح الرسمي للصالة عدد من المسؤولين، حيث قام المهندس احمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد محمد مطر نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة خدمات المطار، والسيد ثاني الأنصاري مدير طيران الإمارات في جمهورية مصر العربية، والسيد خالد عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي بمطار القاهرة، والسيد منتصر مناع نائب رئيس سلطة الطيران الحربي المصري بقص شريط الافتتاح التقليدي.

وعلق محمد مطر على افتتاح الصالة بقوله: "أصبح مطار القاهرة الدولي أول مطار في شمال أفريقيا يضم صالة خاصة لمسافري طيران الإمارات، وهو ما يجسد جهودنا الدؤوبة لتعزيز تجربة السفر المقدمة لعملائنا ليس في الأجواء فقط وإنما على الأرض أيضاً. كما تؤكد هذه الصالة، المجهزة طبقاً لأرقى المعايير التزامنا بتقديم أرفع مستويات الجودة في مختلف جوانب عملنا وأنشطتنا".

وأضاف السيد محمد مطر بقوله: "نتطلع في طيران الإمارات لمواصلة المساهمة الفعالة في دعم صناعة السياحة في جمهورية مصر العربية، من خلال تحفيز وتسهيل تدفق السياح القادمين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم إلى مصر، إلى جانب تقديم خدمات رفيعة لمسافرينا من إلى مصر بشكل عام، ومسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بشكل خاص. وتعد مصر سوقاً مهمة لطيران الإمارات، ويؤكد استثمارنا في هذه الصالة الخاصة جهودنا المستمرة لمنح مسافرينا تجربة سفر فريدة.

ومن جانبه، أعرب المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن سعادته بافتتاح الصالة الجديدة قائلاً: "أود أن أشيد بهذه الخطوة المهمة من جانب طيران الإمارات. فافتتاح الصالة الجديدة بمطار القاهرة سيسهم بصورة كبيرة في تقديم خدمات أكثر تميزا للمسافرين سواء بغرض الترفيه أوالعمل. و لا شك في أن الأداء المتميز لطيران الإمارات وتوافقه مع أعلى معايير الخدمة العالمية سينعكس بدوره على عدد ونوعية السياح الوافدين من دولة الإمارات ومن مختلف دول العالم، و نحن ملتزمون دائما بدعم مثل هذه المشروعات التي تساعد مصر على تحقيق رؤيتها لتصبح وجهة سياحية رائدة".

وتتألق صالة طيران الإمارات الجديدة في مطار القاهرة بتصميم عصري مريح، فهي تمتد على مساحة 880 قدماً مربعةً وتستوعب ما يصل إلى 152 مسافراً، وقد تم تجهيزها لمنح مسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج سكاي واردز مستويات فريدة من الرحابة والراحة والتسهيلات الفاخرة، بما فيها كنبات جلدية وثيرة، وشاشات LED، والاختيار بين مقاعد رسمية وأخرى للاستراحة، وغرفتي صلاة منفصلتين واحدة للرجال وأخرى للسيدات. كما روعي في تجهيز الصالة الاعتناء بأدق التفاصيل لتوفير تجربة سفر مترفة، بما في ذلك توفير منتجات السبا الفاخرة من علامة "فويا" الإيرلندية الحائزة جوائز رفيعة، والتي تشمل منتجاتها للعناية بالبشرة شامبو الشعر وسائل الحمام، وملطف الشعر وكريم اليدين وسائل غسل اليدين.

وتضم الصالة منطقة مخصصة لتناول الطعام، فيها بوفيه يقدم تشكيلات متنوعة من الأطباق المحلية والدولية الساخنة والباردة، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من المشروبات. كما يمكن للمسافرين التمتع بتسهيلات الدوش، ومركز الأعمال متكامل التجهيزات والذي يضم شاشات كمبيوتر تعمل باللمس، وشبكة الواي فاي المجانية.

وبالإضافة إلى صالتها الجديدة في مطار القاهرة الدولي، وصالاتها السبع في مطار دبي الدولي، تغطي شبكة الصالات الخاصة بطيران الإمارات أبرز المطارات حول العالم، بما فيها أوكلاند، بانكوك، بكين، بيرمنغهام، بوسطن، بريسبين، كيب تاون، كولومبو، دلهي، دوسلدورف، فرانكفورت، غلاسكو، هامبورغ، هونج كونج، إسطنبول، جوهانسبرغ، كوالالامبور، لندن جاتويك، لندن هيثرو، لوس أنجلوس، مانشستر، ملبورن، ميلانو، ميونيخ، طوكيو ناريتا، نيويورك، باريس، بيرث، روما، سان فرانسيسكو، شنغهاي، سنغافورة، سيدني وزيوريخ. وقد بلغت قيمة استثمارات طيران في هذه الصالات 381 مليون دولار أمريكي.

تعمل طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، في السوق المصري منذ 1986، وتسير حالياً 3 رحلات يومياً بين القاهرة ودبي، باستخدام طائرات البوينج 777. وهي توفر للمسافرين من جمهورية مصر العربية خيارات واسعة للسفر إلى مختلف الوجهات ضمن شبكة خطوطها العالمية الواسعة، التي تغطي 161 وجهة في 86 دولة في القارات الست. وتشغل طيران الإمارات واحداً من أحدث أساطيل الطائرات عريضة الهيكل في العالم، كما أنها الناقلة الأولى والوحيدة التي تشغل أسطولاً مكوناً بالكامل من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777 لرحلات الركاب. ويعمل لدى طيران الإمارات على المستوى العالمي أعداد كبيرة من المواطنين المصريين، منهم 1055 في أطقم الخدمات الجوية، و16 طياراً بالإضافة إلى 2019 موظفاً في مكاتب طيران الإمارات في جمهورية مصر العربية ودبي. وتعمل الناقلة من خلال مكتبين في القاهرة، أحدهما في منطقة المهندسين، والثاني في هيليبوليس. وقد بدأت طيران الإمارات خدماتها إلى القاهرة برحلتين أسبوعياً، وارتفع عددها تدريجياً لتصل الآن إلى 21 رحلة أسبوعياً، تعمل من خلال مبنى المسافرين 2 الدولي الجديد في مطار القاهرة الدولي.