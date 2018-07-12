25 عاماً من النمو المتواصل عالمياً لـ «دناتا»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

تحتفل دناتا، التي تعد واحدة من أكبر شركات خدمات السفر الجوي في العالم، بمرور 25 عاماً على إطلاق أول عملياتها في الخارج. وكانت دناتا قد دخلت مع «مجموعة جيريز» الباكستانية في يوليو 1993، في مشروع مشرك لتأسيس شركة «جيريز دناتا». وبدأت الشركة تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار كراتشي الدولي، ثم واصلت توسعاتها، لتصبح أكبر شركة لتقديم خدمات مناولة الركاب والشحن في باكستان، حيث تعمل حالياً في المطارات الرئيسة السبعة في تلك الدولة.

ومهّد تأسيس الشركة المشتركة بين دناتا ومجموعة جيريز، الطريق أمام توسع عمليات دناتا لخدمة مطارات عالمية أخرى. وواصلت دناتا على مدى السنوات السبع الماضية، توسيع عملياتها العالمية، من خلال سلسلة من الشراكات وعمليات الاستحواذ والنمو المتواصل، لتصبح اليوم لاعباً دولياً رئيساً، تساعد على سير عمليات صناعة الطيران المدني بكفاءة وسلاسة عبر العالم.

وتقدم دناتا الآن، خدمات مناولة أرضية وشحن وتموين، لأكثر من 300 ناقلة جوية في 130 مطاراً، ضمن 84 دولة عبر قارات العالم الست. وتخدم دناتا يومياً أكثر من 1800 رحلة، و240 ألف راكب، كما تقوم بمناولة 8400 طن من الشحنات، وترتيب أكثر من 21 ألف حجز فندقي، وتحميل ما يزيد على 320 ألف وجبة طعام على الرحلات الجوية.

وقال غاري تشابمان رئيس دناتا: نفخر بالاحتفال بمرور 25 عاماً على أول مشروع مشترك لنا، وقد واصلت عمليات جيريز دناتا في باكستان، توسعاتها ونموها بقوة. واعتمدنا على خبراتنا الطويلة في دبي لمواصلة التوسع عالمياً، حتى أصبحنا من أكبر شركات الخدمات الجوية، حيث نعمل اليوم في أسواق ذات تنافسية عالية، ضمن القارات الست. وتسهم عملياتنا الدولية اليوم بنحو 70 % من عائدات دناتا. وتتضمن استراتيجيتنا المستقبلية مواصلة التوسع، والمحافظة على المعايير العالية لخدماتنا، والاستمرار في تحسينها وتطويرها عبر شبكة عملياتنا الدولية.

وبدأت دناتا أول مشروع خارجي لتموين الرحلات الجوية في سنغافورة عام 2004. وأعقب ذلك في عام 2010، شراء «ألفا فلايت غروب» العالمية، التي يعمل لديها نحو 6000 موظف في 11 دولة. وتدير دناتا اليوم 63 مركزاً للتموين في 13 دولة، وتنتج يومياً أكثر من 320 ألف وجبة بمواصفات ممتازة. وتقدم دناتا أيضاً خدمة المبيعات على الطائرات لناقلات جوية عالمية، وتدير أكثر من 40 مقهى ومطعماً وصالة خاصة حول العالم.

وجاء توسع دناتا للسفريات، ليلبي احتياجات السفر المتزايدة والمتنوعة للعملاء. ومن خلال تطوير العلامة التجارية، تقوم الشركة اليوم بتشغيل 20 علامة تجارية، تتخصص في صناعة السفر، وتقدم خدمات سفر شاملة للأفراد والشركات في أكثر من 77 دولة، كما تتولى حجز أكثر من 21 ألف ليلة فندقية كل يوم.