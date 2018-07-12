اتفاقية لتعهيد خدمات تراخيص البناء وشهادات عدم الممانعة لموانئ أبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

وقعت دائرة التخطيط العمراني والبلديات اتفاقية تعهيد خدمات تراخيص البناء وشهادات عدم الممانعة مع موانئ أبوظبي تمنح الدائرة بموجبها موانئ أبوظبي صلاحية إصدار تراخيص البناء المختلفة وشهادات عدم الممانعة وكل الإجراءات المرتبطة في المناطق التابعة للشركة، والواقعة ضمن المخططات العامة المعتمدة، والتي تشمل مدينة خليفة الصناعية وميناء خليفة.

وتتماشى الاتفاقية مع استراتيجية الدائرة وموانئ أبوظبي الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات الحكومية من أجل تبسيط الإجراءات ودعم مرونتها والإسهام في إيجاد مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة، وتوفير بنية تحتية متطورة تعكس مستويات تطور إمارة أبوظبي ونموها الاقتصادي ودورها الحيوي كمركز رائد في المنطقة في مجال الأعمال وجذب الاستثمارات. كما تأتي في إطار سعي دائرة التخطيط العمراني والبلديات للوصول بمدينة أبوظبي إلى مصاف أفضل المدن العالمية في مجال الخدمات باعتبارها الجهة المسؤولة عن الشؤون المرتبطة بالتراخيص والموافقات المتعلقة بمشاريع البناء وشهادات عدم الممانعة في إمارة أبوظبي.

وأكد مبارك الظاهري، وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز مستويات الخدمات التي تقدمها موانئ أبوظبي إلى جانب دعمها لتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين على نطاق تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في ما يتصل بإجراءات إصدار تراخيص البناء المختلفة وشهادات عدم الممانعة. وتابع. نأمل أن يساعدنا ذلك على تحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم تحقيق أهداف الإمارات وسياساتها في مجالات التطور ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جانبه، أشاد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، بحرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات على المساهمة في تقديم خدمات سلسة ومتكاملة وبمعايير عالمية للمتعاملين وإتمام كل الإجراءات في ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية. وقال: يأتي توقيع هذه الاتفاقية من منطلقات مشتركة تجسد حرص موانئ أبوظبي وشركائها على الارتقاء بجودة الخدمات وتوفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف على الشركات والمستثمرين.

وتعد الاتفاقية امتداداً لعلاقات العمل المشتركة والمميزة بين الدائرة وموانئ أبوظبي كأحد الشركاء الاستراتيجيين واستكمالاً للاتفاقية الحالية والتي تشمل تخويل موانئ أبوظبي للقيام بالمراجعة وإصدار الموافقات التخطيطية ضمن المناطق التابعة لها، والتي تم توقيعها في العام 2012 وشهدت تحقيق إنجازات مهمة خلال الفترة السابقة.