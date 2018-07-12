71 مليار درهم زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في عامين

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

بلغت قيمة الزيادة التي شهدها الاستثمار الأجنبي الوارد إلى دولة الإمارات 71 مليار درهم خلال العامين الماضيين، ما يعكس محافظة الدولة على مكانتها المتميزة كمركز جذب للاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

وكانت دولة الإمارات حققت تقدماً بنحو 5 مراتب من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي وفقاً لنتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وفي ظل التدفق المتواصل للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة، ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي في فترة الرصد إلى 471 مليار درهم مع نهاية 2017 بحسب «الأونكتاد» الذي استندت إليه وزارة الاقتصاد في تقرير لها حول أداء الاقتصاد الوطني.

وتُظهر القراءة الأولية لحركة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة أن إجمالي رصيده التراكمي بلغ خلال عام 2015 نحو 400 مليار درهم، ثم ارتفع إلى مستوى 433 مليار درهم عام 2016 بزيادة قدرها 33 مليار درهم وبنمو 8.2%.

وتواصل التحسن التدفق في 2017 بزيادة 38 مليار درهم ونمو 8.8% تقريباً، وهو ما رفع إجمالي الرصيد التراكمي إلى 471 مليار درهم.

يشار إلى أن دولة الإمارات استحوذت على نحو 36% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى العالم العربي، وحلّت بالمرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا.