تسليم مشروع عزيزي مينا بنخلة جميرا نهاية 2018

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري أنه من المقرر تسليم مشروع عزيزي مينا بنخلة جميرا والذي تقدر قيمته بـ 780 مليون درهم بنهاية العام 2018. وأكد المطور العقاري تقدم وتيرة أعمال البناء وفق الجدول الزمني المحدّد، في ظل تقدم سير العمل الداخلي بالمبنى، بما في ذلك الأعمال الميكانيكية والكهربائية، كما يجري حالياً تنفيذ أعمال الدهانات وتركيب البلاط.

وقال مرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي: يحتل مينا عزيزي، موقعاً على الواجهة المائية في «هلال نخلة جميرا». ويحتضن المشروع، الذي يطّل على شاطئ خاص، 174 شقة سكنية وأربعة شقق بنتهاوس.