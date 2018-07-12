مطار دبي الثالث على قائمة الأفضل عالمياً وطيران الإمارات الثانية

المصدر: Ⅶدبي - وائل الخطيب

حلّ مطار دبي الدولي في المركز الثالث في قائمة أفضل 10 مطارات في العالم، وفقاً لما نشره موقع «ترافيل آند ليجر» ضمن جوائز السفر العالمي 2018، برصيد 8650 نقطة، متفوقاً على مطارات هونغ كونغ، وزيوريخ، وأوسلو، وأمستردام. وقال الموقع، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، إن مطار دبي الأكبر في العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين، حاز المركز الثالث، فيما يواصل تقديم سلسلة من الخدمات المبتكرة.

من جانبها، حلّت طيران الإمارات في المركز الثاني في قائمة أفضل 10 شركات طيران عالمية، برصيد 88 نقطة. وقال الموقع: لم يتردد القراء في تصنيف طيران الإمارات مرة أخرى في المرتبة الثانية، واصفين إياها بأنها «رائعة على كل المستويات». وكتب أحد القراء: «إنها حرفياً أفضل شركة طيران سافرت معها، فكل شيء رائع».