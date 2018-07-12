إعمار تعيد طرح مناقصة قناة أم القيوين

المصدر: Ⅶدبي - وائل الخطيب

أعادت شركة إعمار العقارية طرح مناقصة الأعمال البحرية لمشروع قناة أم القيوين، وفقاً لمجلة ميد التي أكدت، أمس، أن المقاولين يستعدون لتقديم العطاءات لأعمال البناء في 2 أغسطس.

ووفقاً للمجلة الاقتصادية، فإن «إعمار» كانت تلقت عروضاً من مقاولين لحزمة الأعمال البحرية الأولى في وقت سابق من العام. ومنذ ذلك الحين، قررت الشركة إعادة طرح العقد للمناقصة، لكنها وسعت نطاقه، لإضافة أعمال كان من المقرر تسليمها كجزء من الحزم اللاحقة.

وتتضمن الأعمال البحرية حفر مقطع بطول 1.5 كيلومتر من القناة، وبناء 3 كيلومترات من جدار الرصيف، وجرف 80 ألف متر مكعب من الرمال، و500 متر مكعب من الأعمال الصخرية، وأعمال الشاطئ، والعوامات.