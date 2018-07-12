مطارات أبوظبي تفوز بجائزتين من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مطارات أبوظبي فوز إدارتها للمشتريات والإمداد بجائزتي «أفضل مبادرة لتنمية وتطوير الكوادر العاملة»، و«الاستخدام الأكثر ابتكاراً للتكنولوجيا» من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد في دبي. وكرم المعهد الأداء الفاعل الذي حققه فريق مطارات أبوظبي بالاستناد إلى أهم المعايير الدولية المتخصصة بالتميز على مستوى القطاع.

وقال سعيد الزعابي، نائب أول الرئيس التنفيذي لقسم المشتريات والإمداد في مطارات أبوظبي: نجح قسم المشتريات والإمداد في لعب دور محوري أسهم بنجاح الأعمال والمشاريع التي تخوضها مطارات أبوظبي. ومن شأن جوائز معهد تشارترد للمشتريات والتوريد، وغيرها من الجوائز التي حصدتها الشركة خلال الأعوام القليلة الماضية، إبراز التزامنا بالتفوّق والتفاني للمساهمة في تحقيق رؤيتنا للتحول إلى واحدة من شركات المطارات الرائدة عالميا.