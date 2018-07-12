«سي تريب» تروج لسوق دبي الحرة بين الصينيين

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أبرمت سوق دبي الحرة اتفاقية شراكة استراتيجية مع «سي تريب» كبرى وكالات السفر عبر الإنترنت في الصين، للترويج للسوق الحرة بين الصينيين القادمين إلى دبي.

جرى التوقيع على الاتفاقية بمقر سي تريب بمدينة شنغهاي الصينية بحضور عدد من كبار المسؤولين لدى الطرفين، بمن فيهم راميش كيدامبي، رئيس العمليات في سوق دبي الحرة، وكريستين زانغ، نائب أول الرئيس- سي تريب دوت كوم والرئيس التنفيذي للتسوق العالمي في سي تريب.

تضم وكالة سي تريب الصينية للسفر على الإنترنت ما يزيد على 300 مليون عضو فعَال في جميع أنحاء العالم، ويتم من خلالها حجز تذكرة سفر واحدة من كل 5 تذاكر يشتريها الصينيون للسفر إلى الخارج. وتعد سوق دبي الحرة الأولى عالمياً في مجال تجزئة السفر في مكان واحد، وسجلت مبيعاتها السنوية 1.93 مليار دولار في 2017، وتقدم الخدمات لعملائها في أحد أكبر مطارات العالم للمسافرين الدوليين.

وتعكس الاتفاقية أهمية المسافر الصيني لسوق دبي الحرة إذ يساهم الصينيون بنحو 15% من إجمالي مبيعات السوق الحرة، ويشكلون ما نسبته 4% من حركة السفر عبر مطار دبي. وبموجب الشراكة سيحصل عملاء سي تريب على خصم 5% على سلسلة واسعة من السلع لدى تسوقهم في سوق دبي الحرة، ويسري العرض الترويجي حتى نهاية 2018. كان التعاون بين سوق دبي الحرة وسي تريب بدأ خلال اجتماع على هامش «أسبوع دبي في الصين» في أكتوبر 2016 لتعزيز التعاون بين المؤسستين.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: تعاوننا مع سي تريب كان مثمراً وناجحاً للغاية، ونحن على يقين بأن المبادرة ستتيح لنا التفاعل مباشرة مع المسافرين قبل قدومهم إلى دبي، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات شراء مبنية على المعرفة في سوق دبي الحرة.

وأشار راميش كيدامبي إلى أن التعاون القوي مع سي تريب سيعود بالفائدة على الآلاف من عملاء سي تريب المسافرين من الصين إلى دبي سنوياً، ومن يقصدون السوق الحرة للتسوق. حضر التوقيع في شنغهاي منى العلي، نائب رئيس سوق دبي الحرة لشؤون الموارد البشرية، وسنشاين بيان، مساعد مدير تخطيط القوة العاملة والموارد في السوق.