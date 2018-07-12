شراكة بين «دستركت ون» وبنك دبي الإسلامي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن مشروع مدينة محمد بن راشد آل مكتوم ـ دستركت ون، عن شراكة مع بنك دبي الإسلامي ليقدِّم للعملاء خطة سداد طويلة الأمد لشققها وفللها الفاخرة. وتوفر خطة السداد المرنة للمشترين تمويلاً يصل إلى 80% للوحدات الجاهزة بالإضافة إلى الوحدات التي لم يتم البدء بإنجازها - أي التي يتم اختيارها وفقاً للتصميم. كما يتوفر خيار إعادة التمويل في أي مرحلة، مع معدلات منخفضة تبلغ 3.74%. ولا يقوم العرض على معدلات تصاعدية أو هامش ربح ثابت، بل يعتمد معدل الربح على خفض الرصيد المستحق الذي يتم التحكم فيه من خلال سعر الفائدة بين بنوك الإمارات. وتقدِّم خطة الدفع أيضاً حلولاً متنوعة لأصحاب العقارات غير المقيمين والملاّك متعددي العقار.

وقال سعيد بن حميد الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان: فخورون بشراكتنا مع بنك دبي الإسلامي لتزويد العملاء بخطة دفع مرنة توفر حلولاً لا نهاية لها في متناول أيديهم. وقمنا بتسليم 300 فيلا، ويسعدنا الاهتمام الذي أبداه الملاّك المستقبليون والمستثمرون بمشروع مدينة محمد بن راشد آل مكتوم ـ دستركت ون. وأضاف: نأمل في أن نتيح لعملائنا فرصة امتلاك منازل أحلامهم من خلال خطة الدفع الاستثنائية هذه.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: باعتباره أكبر مزود للتمويل العقاري في الإمارات، يلعب بنك دبي الإسلامي دوراً رئيسياً في التوسع الحضاري لدبي الحديثة، ونسعى بنشاط للحصول على مشاريع تتماشى مع نمط الحياة الرفيع الذي تتوق إليه قاعدة عملائنا المتنامية. وبهذه الإستراتيجية، فخورون بالشراكة مع مجموعة ميدان.