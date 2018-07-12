«بادري لريادة الأعمال» يزود المنتسبات بمهارات إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

أعلن برنامج بادري لريادة الأعمال عن فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من دورته المكثفة المتخصصة في تطوير المهارات الأساسية لدى السيدات وتزويدهن بالمعرفة اللازمة ليصبحن رائدات أعمال وصاحبات شركات ومشاريع تجارية ناجحة، تعزز حضورهن في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويتضمن برنامج الدورة الذي ينطلق 2 سبتمبر ويتواصل على مدار أربعة أشهر سلسلة ورش تدريبية حول وضع مخطط نموذج العمل التجاري، وبحوث السوق والتسويق والعمليات والتمويل، ويقدّم البرنامج للمشاركات التوجيه المهني ويتيح لهنّ الفرصة لعرض أفكارهن وخططهنّ على لجنة تحكيم متخصصة لتقديم تعليقاتها والاستفادة من خبرة أعضائها في هذا المجال.

ويستهدف برنامج بادري لريادة الأعمال السيدات والفتيات من عمر 18 عاماً فما فوق والمقيمات في المناطق الوسطى والشمالية الشرقية من إمارة الشارقة، حيث يركّز على تنمية مهاراتهن الريادية ومساعدتهن في إطلاق مشاريعهن الخاصة. وتقام فعاليات البرنامج في كل من مدينة الشارقة، وخورفكان ويمكن للمتقدمات حضور الجلسات في أي من هذين الموقعين والاختيار بين الفترة الصباحية من الساعة 08:30 صباحاً إلى 01:00 ظهراً أو الفترة المسائية من الساعة 03:00 عصراً إلى 07:00 مساء. ويوفر برنامج بادري للراغبات في تقديم طلبات المشاركة، فرصة التسجيل على الرابط التالي: namawomen.ae/‏ar/‏bbep/‏، علماً بأن جميع الورش تقدم باللغة العربية.

ويعد برنامج «بادري لريادة الأعمال» (جيل سابقاً)، إحدى مبادرات أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ويتضمن عدداً من الورش التدريبية التي ترمي إلى تعزيز روح الابتكار والمبادرة لدى المشاركات والارتقاء بمهاراتهن الريادية وتمكينهنّ اقتصادياً ومهنياً.

ويشترط على المشاركات إتمام المرحلة الأولى بنجاح ليصبحن مؤهلات لمباشرة المرحلة الثانية، أما السيدات اللواتي فاتتهنّ المرحلة الأولى، فيمكنهنّ الانضمام إلى أي من «ورش عمل المهارات الريادية» الأربع الإضافية التي سينظمها البرنامج قبل بدء المرحلة الثانية.

وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء: «أطلقنا برنامج بادري لريادة الأعمال بهدف بناء قدرات السيدات وتزويدهن بالأدوات المعرفية لتأهليهنّ لبدء مسيرة مهنية ناجحة في عالم ريادة الأعمال. ويقدم البرنامج أيضاً التوجيه المهني للمشاركات، حيث يتم تعريفهّن بأساسيات ريادة الأعمال، وكيفية تحديد الفرص والتغلب على التحديات التي قد يواجهنها، إذ يعمل البرنامج على الارتقاء بالمشاركات على المستوى المهني وتحفيز إرادتهن لتحقيق النجاح وتنمية روح الابتكار الأمر الذي سيجعل منهنّ مصدر إلهام للكثيرات.

وأضافت: يأتي تنظيم البرنامج بالتعاون مع مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف» و«شبيمان للاستشارات»، وجامعة الشارقة ونسعى من خلاله إلى توفير أساس قوي لتقديم الدعم والمساعدة وتوفير الموارد اللازمة للمشاركات ليصبحن رائدات أعمال ناجحات في المستقبل».