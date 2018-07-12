مؤسسة دبي لتنمية الصادرات تطلق خدمة «المصدر المعتمد»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إطلاق خدمة «المصدر المتعمد»، والتي تعد الأولى من نوعها، بحيث تعتمد على تهيئة الشركات الإماراتية والتأكد من جهوزيتها عن طريق الخدمة الجديدة، التي تعنى بتقييم قدرات وجاهزية المصدر واعتماده «مصدِّرًا معتمدًا». وتقدم المؤسسة هذه الخدمة بالشراكة مع شركة «إس جي إس» المتخصصة في مجال الاعتمادات الدولية. وتسعى المؤسسة من تدشين هذه الخدمة إلى تطوير إمكانات الشركات الإماراتية، وبالتالي تعزيز القدرة التصديرية من دبي إلى الأسواق العالمية.

وقامت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بإجراء استبيان خاص حول احتياجات الشركات الإماراتية ولمصدرين والعقبات التي تواجههم والاطلاع كذلك على خططهم التوسعية. وعلى ضوء نتائج الاستبيان عملت المؤسسة على توفير خدمات عديدة متنوعة ولا تزال تطرح خدمات جديدة مثل هذه الخدمة ضمن حزمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة للشركات الإماراتية. ويعكس هذا التوجه حرص المؤسسة على توفير بدائل خدمية تساعد الشركات الإماراتية على خططها التوسعية.

وقال محمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات: تفخر المؤسسة بدورها الرائد في دعم خطط الدولة الاستراتيجية الخاصة بزيادة حجم التجارة الخارجية وتقليل الاعتماد على البترول، والتي من خلال خدماتها وفرت منصات ترويجية للشركات الإماراتية في المحافل الدولية.

وتحرص مؤسسة دبي لتنمية الصادرات على تنويع الخدمات المقدمة للمصدرين في ظل سعيها لإبراز المنتجات الإماراتية. وأضاف: تسعى المؤسسة إلى رفع حجم الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية، كما تهدف إلى تنويع شركائها الاستراتيجيين من المؤسسات والجهات المحلية والدولية وتسعى إلى خلق مبادرات مشتركة وذلك في سبيل تنويع الخدمات والتسهيلات المقدمة والتي تخدم التوجه العام للدولة وتلبي احتياجات المصدرين، وهي واحدة من أبرز الاستراتيجيات الهادفة التي تسعى دبي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ورفع اسم الإمارات إقليمياً ودولياً.