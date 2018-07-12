غرفة عجمان تنظم نقاشاً حول أثر التجارة الإلكترونية على التجزئة

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان «أثر التجارة الإلكترونية على قطاع الاعمال ـ التجزئة» وذلك ضمن سلسلة حلقاتها النقاشية، ترأس الحلقة عبدالله المويجعي رئيس مجلس الغرفة وحضرها بمقر الغرفة سالم السويدي مدير عام الغرفة وعبدالله المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات.

وأكدت الحلقة أن المتاجر التقليدية لابد أن تواكب مزايا التجارة الإلكترونية والعمل على فتح منصات تسوق إلكتروني للسلع الخاصة بها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتسوقين مع ضبط النفقات الإدارية والتشغيلية من أجل البيع بأسعار تنافسية. وتشير أحدث التقديرات إلى أن حجم سوق التجارة الإلكترونية العالمية سيصل إلى 4.3 تريليونات دولار بحلول 2025 أي ما يوازي 19% من إجمالي مبيعات التجزئة وذلك حسب تحليل مبني على دراسات متنوعة منها لـ«بيفورت»، وبيزنيس مونيتر.

ويتوقع التقرير أن تتضاعف التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بحلول 2020 لتساهم بـ5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتوقع أن يبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية خليجياً 41.5 مليار دولار بحلول 2020، وستستحوذ الإمارات على الحصة الأكبر من السوق.