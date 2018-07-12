4 أيام من التخفيضات الإضافية في «ذا أوتلت فيليدج»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن «ذا أوتلت فيليدج»، وجهة التسوّق والترفيه الداخلي التابعة لـ«مِراس»، عن تخفيضات لمدة 4 أيام نهاية الأسبوع، تقدم من خلالها خصومات إضافية على الأسعار المخفضة مسبقاً وذلك في إطار مفاجآت صيف دبي. وخلال الفترة بين 18 و21 يوليو، تشهد «ذا أوتلت فيليدج» عروضاً مغرية على علامات الأزياء والإكسسوارات والأدوات المنزلية. ويوم الجمعة 20 يوليو، سيعرض البائعون منتجاتهم خارج المتاجر، لتتحول الوجهة إلى ميدان للتسوق. وتتواصل ساعات التسوق يوم الجمعة حتى الثانية صباحاً.

وتستضيف «ذا أوتلت فيليدج» سلسلة من العروض الترفيهية تشمل «جولة مدهش». كما سيقوم مجموعة من النحاتين والرسامين بتقديم أعمال فنية مميزة يومياً. ويمكن الاستمتاع أيضاً بعروض فرقة العزف الرباعية الكوميدية على الآلات الوترية «كوميدي سترينج كارتيت». ويتيح مختبر«سلايم لاب» للصغار اللعب بالطين الملون.