فتح باب التسجيل بالدورة الرابعة من مخيم تنظيم الاتصالات للابتكار

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة من مخيم هيئة تنظيم الاتصالات للابتكار والمزمع انطلاقه اعتباراً من 15 يوليو ويستمر حتى 16 أغسطس 2018. ويستهدف المخيم طلبة المدارس من مواطني ومواطنات الدولة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 ـ 17 سنة.

وقال حمد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: يندرج هذا المخيم ضمن جهود تهيئة الأجيال اليافعة من أبناء الدولة للتعامل مع الابتكار باعتباره ثقافة وأسلوب حياة، وذلك انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة العمل على تعزيز الكفاءات الوطنية استعداداً لعصر الذكاء الاصطناعي ومقتضيات الثورة الصناعية الرابعة.

وقالت موزة الشقيري مديرة المشروع: تم تطوير برامج وتحديد مسارات رئيسية يمكن للمشارك اختيار أحدها كالروبوتات والذكاء الاصطناعي وبرمجيات الألعاب المتطورة ورواد الأعمال اليافعين، وسيتم تقسيمهم على مجموعات وبرامج تدريبية يومية متغيرة بحسب الفئات العمرية. وانطلقت النسخة الأولى من المخيم في العام 2015، وهذا العام يشهد إطلاق النسخة الرابعة لتمكين وتطوير قدرات جيل المستقبل وتشجيعه وتحفيزه على الابتكار.