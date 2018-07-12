«دريك آند سكل» تؤكد مخالفات الإدارة السابقة.. و«الطبري» ينفي

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

نفى خلدون الطبري المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة «دريك آند سكل»، أنه وابنته مدينان بأية مبالغ مالية للشركة، أو أية إشارات إلى تورط الإدارة السابقة للشركة بمخالفات أو أخطاء أو إهمال أو تقصير.

وقال في بيان وصل «البيان الاقتصادي»، أنه لم يبلغ بأية دعاوى أو مطالبات، وأنه ليس على علم بطبيعة أية «مخالفات»، كما أنه لم يحظ بفرصة الرد على التحقيق الداخلي الذي قامت الشركة بإجرائه. ورفض الطبري صحة البيان الذي أدلت به الشركة أمس إلى سوق دبي المالي حول مخالفات تم ارتكابها في عهد الإدارة السابقة، مشيراً أنه لم يتبلغ بذلك، وأن كافة التعاملات المالية التي أجرتها الشركة في عهده خضعت للتدقيق من قبل شركات تدقيق عالمية، وحصلت على مصادقة مجلس الإدارة.

وأكدت الشركة في بيانها إلى سوق دبي وجود مخالفات مالية جوهرية، مشيرةَ إلى أن ملفات مخالفات الإدارة السابقة مازالت قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة.

وأضافت، إن الإفصاح عن قيمة تلك المخالفات والأشخاص محل التحقيق سيكون تبعاَ للتنسيق مع الجهات المختصة وموافقتها في الوقت المناسب مستقبلاً.