مليون دولار جائزة تحدي «كريبتو لابز» للطائرات من دون طيار

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

أطلقت «كريبتو لابز»، حاضنة الأعمال المتكاملة، ومركز تسريع الأعمال للشركات الناشئة، أضخم مسابقة لها تحت عنوان تحدي الطائرات من دون طيار «إكس 2018»، والتي تهدف إلى تجاوز حدود الابتكار المعروفة في مجال الطيران من دون طيار. ويأتي التحدي، بعد نجاح مسابقة تكنولوجيا الطائرات من دون طيار، التي أطلقتها «كريبتو لابز» سابقاً. وسيحظى الفائز في التحدي بجائزة قدرها مليون دولار.

وتماشياً مع رؤية «كريبتو لابز» لاستقطاب أفضل المواهب والأفكار من حول العالم، وبناء المستقبل من خلال تطوير منتجات وخدمات مبتكرة، يهدف التحدي إلى البحث عن أحدث التقنيات ذات المعايير العالية، مثل القدرة على الطيران لمدة ساعتين، والقدرة على حمل أوزان تصل إلى 500 كغم، واستخدام المحركات التي تعمل بالغاز أو البطارية، وكذلك القدرة على المناورة بطريقة سريعة وآمنة ودقيقة.

وسيوفر تحدي الطائرات من دون طيار «إكس 2018» للأفراد المبدعين، والمجموعات، ورجال الأعمال الطموحين، والطلاب الجامعيين الموهوبين والواعدين، ومؤسسات البحث والتطوير، والشركات من جميع أنحاء العالم، الفرصة للكشف عن مواهبهم وأفكارهم عبر تخصيص مدة سنة للمشاركين، لتقديم منتجات أو خدمات مبتكرة وغير اعتيادية، تتحدى المعايير. تشمل المسابقة كلاً من الطائرات ثابتة الجناحين والطائرات ذات المراوح، كما تشمل مجالي الابتكار في القدرة على المناورة والابتكار في قطاع النقل التي تناسب المعايير غير المسبوقة.

وقال الدكتور صالح الهاشمي، العضو المنتدب لشركة «كريبتو لابز»: تفتخر «كريبتو لابز»، بكونها من أوائل الداعين لتغيير وتحسين الطرق التي تخدم فيها هذه الأنواع من الطائرات الإنسانية، وذلك بهدف تحفيز وتقديم حلول عملية في مجال الطائرات من دون طيار. ويبرز تحدي «إكس 2018»، المجالات التي يمكن للطائرات من دون طيار أن تتفوق فيها، مثل زيادة سرعة النقل وتوزيع عدد كبير من الطرود على مساحات كبيرة.